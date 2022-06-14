Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы предлагают на победу команды Александра Петракова коэффициент 1,80, на ничью дают 3,50, на выигрыш Ирландии – 4,75.

8 июня в Дублине Украина победила ирландцев со счётом 1:0. Сейчас у украинцев 6 очков и возглавляют группу 1 в дивизионе B. Ирландия, Шотландия и Армения набрали по 3 пункта.

Украина будет принимать Ирландию в польском городе Лодзь, матч начнется в 21:45.

8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.

11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.

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