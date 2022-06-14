Украина – Ирландия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом матча 4 тура Лиги наций против Ирландии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы предлагают на победу команды Александра Петракова коэффициент 1,80, на ничью дают 3,50, на выигрыш Ирландии – 4,75.
8 июня в Дублине Украина победила ирландцев со счётом 1:0. Сейчас у украинцев 6 очков и возглавляют группу 1 в дивизионе B. Ирландия, Шотландия и Армения набрали по 3 пункта.
Украина будет принимать Ирландию в польском городе Лодзь, матч начнется в 21:45.
- 8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.
- 11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.
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