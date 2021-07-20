Украина, Интер, НТН и ICTV: Креминь назвал телеканалы, которые нарушают языковой закон

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook .

"С целью выяснения реального состояния выполнения Закона телерадиоорганизациями Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка 16-17 июля 2021 года был проведен мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание (согласно приложению 2 к Плану развития национального телерадиоинформационного пространства, утвержденного решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 01.12.2010 № 1684 (в редакции решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 18.02.2015 № 212) ", - сообщил он.

По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты.

Так на телеканале "Интер" зафиксировано 6 нарушений (д/с "Следствие вели"; т/с "Вещдок". Особый случай "; м/ф " Лиса и заяц "; х/ф " Гостья из будущего "; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия")

Канал "Украина" - 5 нарушений (х/ф "Письмо по ошибке"; т/с "Немая"; х/ф "Не забытая"; т/с "Беглецы"; т/с "Дом Надежды")

В свою очередь телеканал "Мега" - 2 нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т/с "Секретные территории") и ICTV - 2 нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих»).

Телеканалы К1 и НТН имеют по одному нарушению.

Он отметил, что на других телеканалах нарушений закона о языке демонстрации фильмов не выявлено.

"Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизаций определенные законодательством санкции. Обратился также к телеканалам о необходимости неукоснительного выполнения норм части 6 статьи 23 Закона и с требованием обеспечить демонстрации в своих эфирах фильмов (в т. ч. телевизионных сериалов и их отдельных серий) на государственном языке ", - подчеркнул Креминь.

Напомним, Большая палата Конституционного суда признала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" таким, что соответствует Основному закону .

В Украине 16 июля начали действовать новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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