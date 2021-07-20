Украина, Интер, НТН и ICTV: Креминь назвал телеканалы, которые нарушают языковой закон
Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка были выявлены нарушения языкового закона шестью украинскими телеканалами
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook .
"С целью выяснения реального состояния выполнения Закона телерадиоорганизациями Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка 16-17 июля 2021 года был проведен мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание (согласно приложению 2 к Плану развития национального телерадиоинформационного пространства, утвержденного решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 01.12.2010 № 1684 (в редакции решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 18.02.2015 № 212) ", - сообщил он.
По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты.
Так на телеканале "Интер" зафиксировано 6 нарушений (д/с "Следствие вели"; т/с "Вещдок". Особый случай "; м/ф " Лиса и заяц "; х/ф " Гостья из будущего "; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия")
Канал "Украина" - 5 нарушений (х/ф "Письмо по ошибке"; т/с "Немая"; х/ф "Не забытая"; т/с "Беглецы"; т/с "Дом Надежды")
В свою очередь телеканал "Мега" - 2 нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т/с "Секретные территории") и ICTV - 2 нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих»).
Телеканалы К1 и НТН имеют по одному нарушению.
Он отметил, что на других телеканалах нарушений закона о языке демонстрации фильмов не выявлено.
"Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизаций определенные законодательством санкции. Обратился также к телеканалам о необходимости неукоснительного выполнения норм части 6 статьи 23 Закона и с требованием обеспечить демонстрации в своих эфирах фильмов (в т. ч. телевизионных сериалов и их отдельных серий) на государственном языке ", - подчеркнул Креминь.
- Напомним, Большая палата Конституционного суда признала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" таким, что соответствует Основному закону .
- В Украине 16 июля начали действовать новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.83Продажа 32.22
- Актуальное
- Важное