"Украина", "Интер", "1 + 1" получили больше всего жалоб из-за нарушения закона о языке
Секретариат уполномоченного по защите государственного языка начал пять проверок относительно применения государственного языка телеканалами
Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного.
Отмечается, что на основании многочисленных обращений граждан и проведенных Секретариатом уполномоченного мониторингов соблюдения телеканалами части шестой статьи 23 закона начато 5 мероприятий государственного контроля за применением государственного языка ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1", ОАО "Телеканал "Интер", ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания "(ICTV), ООО" Телеканал "МЕГА", ООО "Телерадиокомпания" Украина ".
В пресс-службе добавили, что в период с 16 июля по 16 сентября возбуждено 30 мероприятий государственного контроля в следующих областях: информация для общего ознакомления, обслуживания потребителей, местное самоуправление, образование, телевидение, национальная безопасность и оборона.
- Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радио просит суд аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ 365".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное