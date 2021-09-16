"Украина", "Интер", "1 + 1" получили больше всего жалоб из-за нарушения закона о языке

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного.

Отмечается, что на основании многочисленных обращений граждан и проведенных Секретариатом уполномоченного мониторингов соблюдения телеканалами части шестой статьи 23 закона начато 5 мероприятий государственного контроля за применением государственного языка ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1", ОАО "Телеканал "Интер", ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания "(ICTV), ООО" Телеканал "МЕГА", ООО "Телерадиокомпания" Украина ".

Сообщается, что со времени вступления в силу норм закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно сферы культуры поступило более 80 обращений граждан о возможном несоблюдении языкового законодательства 25-ю телеканалами. Основная часть обращений касалась деятельности телеканалов "Украина", "Интер" и "1 + 1". В пресс-службе добавили, что в период с 16 июля по 16 сентября возбуждено 30 мероприятий государственного контроля в следующих областях: информация для общего ознакомления, обслуживания потребителей, местное самоуправление, образование, телевидение, национальная безопасность и оборона. Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радио просит суд аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ 365".

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