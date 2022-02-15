Украина инициирует срочное заседание ТКГ из-за решения Госдумы о возможном признании Россией "Л/ДНР"

Об этом идет речь в Telegram делегации.



"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых Л/ДНР делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к специальному представителю действующего главы ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации делегации РФ по поводу их позиции и запланированных дальнейших шагов с учетом решения законодательного органа России", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признание РФ так называемых Л/ДНР "политической катастрофой" и заявил, что это остановит процесс Минских договоренностей

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что возможное признание "Л/ДНР" с российской стороны является открытой эскалацией.