Украина инициирует срочное заседание ТКГ из-за решения Госдумы о возможном признании Россией "Л/ДНР"
Во вторник, 15 февраля, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к представителю ОБСЕ с инициативой срочно созвать заседание ТКГ из-за решения Госдумы о возможном признании Россией "Л/ДНР"
Об этом идет речь в Telegram делегации.
"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых Л/ДНР делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к специальному представителю действующего главы ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации делегации РФ по поводу их позиции и запланированных дальнейших шагов с учетом решения законодательного органа России", - говорится в сообщении.
- Напомним, 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
- В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.
- Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признание РФ так называемых Л/ДНР "политической катастрофой" и заявил, что это остановит процесс Минских договоренностей
- Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что возможное признание "Л/ДНР" с российской стороны является открытой эскалацией.
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