Украина инициирует спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ из-за преступлений россиян
Украинская делегация в ОБСЕ созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками против гражданских, совершенных российскими войсками в Киевской области, в частности, в Буче
Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене, пишет Укринформ.
"Мы обратились к Польскому председательству с просьбой созвать специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками против гражданского населения, совершенными российскими солдатами в городах и селах Киевской области, в частности в Буче", - сообщил собеседник.
- Напомним, накануне Киевская область была освобождена от врага. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц. В частности, в освобожденной от захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них со связанными руками.
- 31 марта Россия заблокировала продолжение работы миссии ОБСЕ в Украине. Однако в нашем МИДе отметили, что деструктивная позиция РФ не позволит ей избежать ответственности.
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