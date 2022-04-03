Украина инициирует спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ из-за преступлений россиян

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене, пишет Укринформ.

"Мы обратились к Польскому председательству с просьбой созвать специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками против гражданского населения, совершенными российскими солдатами в городах и селах Киевской области, в частности в Буче", - сообщил собеседник.

Напомним, накануне Киевская область была освобождена от врага. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц. В частности, в освобожденной от захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них со связанными руками.

31 марта Россия заблокировала продолжение работы миссии ОБСЕ в Украине. Однако в нашем МИДе отметили, что деструктивная позиция РФ не позволит ей избежать ответственности.

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