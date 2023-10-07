Украина инициирует Совбез ООН: обсудят удар РФ по селу Гроза в Харьковской области

Об этом сообщает Укринформ.

Заседание Совбеза ООН состоится по запросу украинской делегации по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

По информации Секретариата Совбеза, заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву).

Отметим, что в этом месяце в Совете Безопасности ООН председательствует Бразилия.