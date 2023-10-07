Украина инициирует Совбез ООН: обсудят удар РФ по селу Гроза в Харьковской области
В понедельник Совет Безопасности ООН обсудит ракетный удар российских войск по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погибли более полусотни гражданских лиц
Об этом сообщает Укринформ.
Заседание Совбеза ООН состоится по запросу украинской делегации по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".
По информации Секретариата Совбеза, заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву).
Отметим, что в этом месяце в Совете Безопасности ООН председательствует Бразилия.
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