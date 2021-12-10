Украина инициирует экстрадицию палача "Изоляции" Бражникова, сбежавшего во Францию

Об этом сообщил начальник департамента "военных преступлений" Офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает РБК-Украина.

"То, что он (Бражников, – ред.) находится за границей, не позволит ему избежать ответственности и того наказания, которое определит суд", - сказал Рудь.

Начальник департамента отметил, что на ближайшем заседании суда прокуратура подаст ходатайство о розыске Бражникова и инициирует его экстрадицию.

Беспрепятственно сбежать из Украины Бражникову удалось благодаря тому, что срок меры пресечения завершился, а ходатайство о новом суде не успели рассмотреть. Рудь подчеркнул, что между правоохранителями и обвиняемым не было никаких договоренностей.

В 2019 году Бражников попал на подконтрольную Украине территорию при обмене пленными. Впоследствии стало известно, что он был смотрителем в "Изоляции" и истязал заключенных. Ему сообщили о подозрении и передали обвинительный акт в суд. Впоследствии дело из Донецка передали в Оболонский райсуд Киева. На первое заседание Бражников не явился. Тогда стало известно, что обвиняемый находится во Франции.