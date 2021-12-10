Украина инициирует экстрадицию палача "Изоляции" Бражникова, сбежавшего во Францию
Офис генерального прокурора Украины собирается инициировать розыск и экстрадицию экс-надзирателя донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Евгения Бражникова
Об этом сообщил начальник департамента "военных преступлений" Офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает РБК-Украина.
"То, что он (Бражников, – ред.) находится за границей, не позволит ему избежать ответственности и того наказания, которое определит суд", - сказал Рудь.
Начальник департамента отметил, что на ближайшем заседании суда прокуратура подаст ходатайство о розыске Бражникова и инициирует его экстрадицию.
Беспрепятственно сбежать из Украины Бражникову удалось благодаря тому, что срок меры пресечения завершился, а ходатайство о новом суде не успели рассмотреть. Рудь подчеркнул, что между правоохранителями и обвиняемым не было никаких договоренностей.
В 2019 году Бражников попал на подконтрольную Украине территорию при обмене пленными. Впоследствии стало известно, что он был смотрителем в "Изоляции" и истязал заключенных. Ему сообщили о подозрении и передали обвинительный акт в суд. Впоследствии дело из Донецка передали в Оболонский райсуд Киева. На первое заседание Бражников не явился. Тогда стало известно, что обвиняемый находится во Франции.
- Напомним, в марте 2020 года Станислав Асеев назвал имена тех, кто помогал террористам пытать пленных и вернулся в Украину во время обмена пленными. Один из них – Евгений Бражников.
- 26 ноября 2021 адвокат Бражникова Виталий Гончаров заявил, что его клиент уехал из Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.16
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.71
- Актуальное
- Важное