Об этом говорится в заявлении МИД.

Как отмечается, на основе российского полномасштабного вторжения и агрессивной политики Москвы это лишь вопрос времени, когда действия России дискредитируют и разрушат всю систему ООН. Поэтому вопрос судьбы России в ООН должен решаться в общем контексте ее ответственности за грубые нарушения норм и принципов международного права. А также за военные преступления, преступления против человечности и геноциды в Украине.

"Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве говорят, что распад Советского Союза в декабре 1991 года оставил нерешенным вопрос международных прав и обязанностей СССР.

"С точки зрения международного права, неурегулированным остается и вопрос статуса государства-члена ООН и постоянного члена Совбеза ООН, которым пользуется Российская Федерация", - отметили в МИД.

Украинские дипломаты отмечают, что Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991 года, а в публичной плоскости – с 31 декабря 1991 года в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием.

"На самом деле, согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований. Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя генерального секретаря ООН, который был отправлен 24 декабря 31 год назад", – напомнили в МИД.

Украинские дипломаты акцентировали, что правомерная процедура вступления РФ в членство в ООН и места среди постоянных членов Совета безопасности должна обязательно предусматривать шаги, определенные Уставом ООН.

"В декабре 1991 года обращение Российской Федерации о намерении продолжить членство СССР в ООН должно быть должным образом рассмотрено Советом безопасности и Генеральной Ассамблеей в соответствии со статьей 4 Устава ООН. Она предусматривает, что членство миролюбивых государств в ООН приобретается именно по рекомендации Совета безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи и только таким путем... Таким образом, Российская Федерация никогда не проходила правомерной процедуры обретения членства и занимает место СССР в Совете безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия - узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН", - заявили в МИДе.

Как отмечается в документе, украинские дипломаты считают, что, руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Россия должна пройти тот же международно-правовой путь членства в Организации, что и другие страны.

МИД утверждает, что исключение России из Совбеза ООН не повлечет аннулирования или пересмотра ее резолюций. По мнению украинской стороны, Москва незаконно занимает место в организации, поскольку ее легитимность как преемника СССР вызывает вопросы. Поэтому она должна пройти международно-правовой путь вступления в ООН, как и другие страны. В частности, доказать свое миролюбие, требование о котором содержится в п. 1 ст. 4 Устава ООН.

В этой связи Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение страны-агрессора из ООН и Совета безопасности.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем facebook подчеркнул, что Украина больше не будет молчать.

"Сегодня мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Эта борьба не будет простой. Ей будут противодействовать, и не только Россия. Но мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задачи могут быть сложными, но для нас не бывает никаких невозможных задач", - написал министр.

Ранее в конгресс США внесли резолюцию, предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН.

23 декабря глава Евросовета заявил о необходимости приостановки членства России в Совбезе ООН. По его словам, необходимость реформирования ООН назрела давно.

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