Украина информирует белорусов о том, как сдаться в плен, если будет приказ о наступлении, - Маляр

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала во время телемарафона, сообщает Укринформ.

"Есть уже официальная информация на странице Генерального штаба ВСУ по подготовке к активным агрессивным действиям со стороны границы с Беларусью. Но здесь ситуация очень интересная. Есть позиция военных Беларуси. И среди них уже зреет страх и нежелание выполнять это распоряжение, если оно будет, потому что они уже видят, что здесь происходит. У них понемногу разрушается миф о непобедимой российской армии. Они уже начинают отдавать себе отчет, что на самом деле выполнение такого приказа - это совершение военного преступления", - сказала Маляр.

По ее словам, украинская сторона пытается ответить на их запрос предоставить информацию о том, как лучше сдаться в плен.



"Доносим информацию о том, если так случится, как сдаться в плен. Потому что там есть высокий запрос на сдачу в плен, если начнутся такие активные действия, и у них не будет выхода", - сказала замминистра.

По информации Маляр, у РФ проблемы с личным составом, поэтому она обращается в другие страны за помощью, ищет наемников, поскольку собственных ресурсов не хватает.

Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении.