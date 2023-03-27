Украина имела бы вдвое больше систем ПВО, если бы не срыв госзаказа 2020-2021 годов, - Муженко
Из-за срыва государственно-оборонного заказа в 2020-2021 годах украинское войско имело недостаточно обеспечения вооружением накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Хотя были возможности, в частности, вдвое нарастить возможности систем противовоздушной обороны
Об этом бывший начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко заявил в интервью " Фактам ".
"В ноябре 2018 года у нас прошли стрельбы зенитно-ракетных систем на полигоне. Как правило, на такие мероприятия руководители предприятий выставляют свои перспективные образцы. Мы с ними провели совещание, где задали серьезный вопрос по усилению системы противовоздушной обороны. Мы понимали, что того , что у нас было, явно недостаточно. После этого просчитали возможности предприятий, производящих различные типы ЗРК, и заключили, что при условии соответствующего финансирования вполне реально с 2019 по 2023 год нарастить примерно вдвое количество зенитно-ракетных дивизионов", - рассказал Муженко .
Генерал подчеркнул, что производить соответствующее вооружение должны были именно украинские предприятия военно-промышленного комплекса. И отметил, что на тот период времени речь не шла о закупке вооружения за границей.
"Нам в то время из иностранцев никто особо не продавал зенитно-ракетные комплексы", – сказал Муженко.
Генерал добавил, что были расчеты по увеличению количества зенитно-ракетных дивизионов практически вдвое. Но это не было реализовано.
"Уже господствовали совсем другие решения и подходы. Срыв государственно-оборонного заказа в 2020-2021 годах привел к этому. Именно по системе противовоздушной обороны", – отметил генерал.
Муженко рассказал, что в Украине были восстановлены и старые зенитно-ракетные системы.
"В феврале 2019-го мы провели их испытания на одном из южных полигонов. Путем определенной модификации комплексов С-125, Тор-300, С-300 В1 и других была реальная возможность нарастить количество этих дивизионов", - сказал Муженко.
Он также напомнил, что весной 2019 года состоялось испытание отечественного комплекса "Гром", который имел дальность полета ракеты до 500 км. Испытание этого комплекса впервые прошло в апреле 2019 года.
"А мы до сих пор не имеем его на вооружении ВСУ. Мы просим сейчас у наших партнеров ракетные комплексы с дальностью 300 километров. А наш "Гром" мог бы перекрыть их. Вот такие реалии", – добавил генерал Муженко.
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