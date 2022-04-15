Украина имеет запасы базового продовольствия для нужд людей и животных на несколько лет, – Минагрополитики

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

"Запасов по базовым продуктам у нас есть на несколько лет. Растительного масла – хоть на 10 лет. Отдельно нужно добавить, поскольку у нас много зерновых, и часть из них – это корма для животных, то у нас точно есть мясо-молочная. продукция. И особых поводов для волнений здесь нет", - сообщил он.

По его данным, Украина ежегодно потребляет 5-7 млн тонн зерновых культур, тогда как в зернохранилищах страны уже размещено 20 млн тонн зерна с прошлого сезона и ожидается 30 млн тонн урожая текущего сезона. С учетом имеющихся в стране элеваторных мощностей главной проблемой станет экспорт урожая на зарубежные рынки в условиях блокады украинских морпортов российскими военными кораблями, подчеркнул глава Минагрополитики.

"Мы не видим проблем с продовольствием в Украине. Они есть там, куда его нельзя довезти, но это другое. Все видят, что товары, их номенклатура в магазинах уменьшилась, но она есть. У меня есть ощущение, что ситуация начала понемногу восстанавливаться", - подытожил Сольский.

Напомним, согласно данным ООН, война в Украине может привести к нищете и голоду более 1,7 млрд человек.

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