"Украина имеет все возможности, чтобы добиться успеха": министр обороны США о контрнаступлении ВСУ
Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы добиться успеха в контрнаступлении
Об этом он сказал на пресс-конференции .
"У них есть все необходимые возможности, чтобы добиться успеха. Мы научили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что ВСУ достаточно готовы к продолжению наступательных действий и операций", - заявил глава Пентагона.
Он подчеркнул, что, несмотря на это, США и в дальнейшем будет передавать Украине военную помощь. Остин также подчеркнул, что только правительство Украины знает подробности наступательных планов.
В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен на этой же конференции подчеркнул, что Украина сама принимает решения по контрнаступательной операции, а США готовы оказать поддержку и советы в случае необходимости.
"Украина должна принимать решение о том, как она может наиболее эффективно защититься от российской агрессии и вернуть захваченную у нее территорию", - добавил Блинкен.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что масштабное контрнаступление украинских сил против российских захватчиков может начаться уже летом.
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