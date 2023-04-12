Об этом он сказал на пресс-конференции .

"У них есть все необходимые возможности, чтобы добиться успеха. Мы научили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что ВСУ достаточно готовы к продолжению наступательных действий и операций", - заявил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, США и в дальнейшем будет передавать Украине военную помощь. Остин также подчеркнул, что только правительство Украины знает подробности наступательных планов.

В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен на этой же конференции подчеркнул, что Украина сама принимает решения по контрнаступательной операции, а США готовы оказать поддержку и советы в случае необходимости.

"Украина должна принимать решение о том, как она может наиболее эффективно защититься от российской агрессии и вернуть захваченную у нее территорию", - добавил Блинкен.