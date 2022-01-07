Украина имеет все шансы получить транш МВФ вовремя и закончить год уже без МВФ – нардеп

Об этом он заявил в эфире "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Я не вижу структурных маяков, которые мы не могли бы выполнить, чтобы получить следующий транш. Я предполагаю, что следующий июньский транш мы получим, возможно, своевременно”, – сказал он.

При этом народный депутат добавил, что Украина прошла годы пиковых выплат по госдолгу и может задуматься о переходе на финансирование госбюджета без поддержки Международного валютного фонда.

"Мы прошли пиковые 2020-й и 2021-й годы… Хотелось бы все же рассмотреть возможность и провести дискуссию о новой программе, а не прыгать в нее с головой. Возможно и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без Фонда, а дальше уже смотреть на ситуацию с публичными финансами”, – прокомментировал Даниил Гетманцев.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования объемом $2,1 млрд. Однако оговоренный график пересмотров был нарушен, а финансирование возобновилось только 22 ноября этого года, когда Совет директоров Фонда выделил второй транш в размере $700 млн.