Украина имеет уникальный опыт формирования Сил терробороны в мире: за короткое время нам удалось мобилизовать более 110 тысяч человек, – Юрий Галушкин

Об этом командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин рассказал на брифинге в медиацентре "Украина".

"За три месяца более 110 тысяч патриотов и патриоток вошли в состав Территориальной обороны. Кроме того, сформировано более 450 добровольческих формирований территориальных общин", – отметил Юрий Галушкин.

По его словам, за день до вторжения в терробороне было всего 6 тысяч профессиональных военных и небольшое количество резервистов. Однако уже с 24 февраля на "горячую линию" Теробороны стали обращаться тысячи людей со всех уголков Украины, которые хотели присоединиться к обороне страны, а возле военкоматов стояли километровые очереди. Граждане также самоорганизовались и помогали военным готовиться к обороне в разных городах.

"Прорабатывая закон об основах нацсопротивления, мы использовали опыт стран-партнеров, в том числе и стран НАТО, и учитывали его при формировании сил ТрО. Однако то, что произошло в течение этих полутора месяцев, – это уникальный опыт, которого не имеет ни одна. Я уверен, что нашим опытом будут пользоваться во всем мире – это то, что никто в жизни не делал – мы смогли в короткое время мобилизовать более 110 тысяч человек и поставить их в ряды ТрО, за максимально короткий срок обеспечить их вооружением и начать их подготовку к выполнению задач А в некоторых областях эти подразделения, только вооружившись, в джинсах и кроссовках, пошли воевать и отстаивать нашу независимость. Ни одна страна не имеет такого уникального опыта, когда просто с колес формировали добровольческие формирования территориальных общин, которые, получив оружие, становились рядом с подразделениями ВСУ и защищали нашу Родину. Когда силы добровольческих формирований выполняли задачи не по охране своих территориальных общин, а по уничтожению врага непосредственно в боевых порядках подразделений", – сказал Юрий Галушкин.

Он подчеркнул, что тероборона в Украине стала феноменом, на который точно не рассчитывали российские захватчики – что будет сопротивляться вся Украина, и даже сельскохозяйственный трактор станет мощным оружием.

По словам Галушкина, для тренировок Сил терробороны привлекают инструкторов, в том числе и иностранцев. В Теробороне готовят противотанкистов, зенитчиков, операторов БПЛА, снайперов. Силы терробороны охраняют стратегические объекты, борются с диверсантами, уничтожают рашистов вместе с их техникой по всей территории Украины.

"Имеем необходимое оружие, в том числе и предоставленное нашими зарубежными партнерами", - добавил командующий Сил территориальной обороны ВСУ.

Доля кадровых военных в Теробороне наименьшая из всех родов войск. Однако, как заверил Галушкин, в каждом подразделении Теробороны достаточно кадровых военных, которые делают так, чтобы подразделение было управляемым, готовым к выполнению задач и как можно быстрее приобретал способности, а те подразделения, которые уже выполняют задачи, выполняли их качественно.

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