Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в телеграме.

"Расстрел российскими военными украинского пленного Александра Мациевского после фразы "Слава Украине", к сожалению, не редкий случай на этой ужасной захватнической войне", - отметил он.

Обудсмен утверждает, что у Украины есть свидетельства о других казнях защитников в плену: об этом известно из источников в силовых структурах.

"Россияне расстреливают открыто и цинично. С согласия командиров и с уверенностью, что уйдут от наказания", - добавил Дмитрий Лубинец.