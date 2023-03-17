Украина имеет свидетельства о других казнях военнопленных, кроме расстрела Александра Мациевского, - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что есть свидетельства о других казнях пленных украинских военных, кроме Александра Мациевского
Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в телеграме.
"Расстрел российскими военными украинского пленного Александра Мациевского после фразы "Слава Украине", к сожалению, не редкий случай на этой ужасной захватнической войне", - отметил он.
Обудсмен утверждает, что у Украины есть свидетельства о других казнях защитников в плену: об этом известно из источников в силовых структурах.
"Россияне расстреливают открыто и цинично. С согласия командиров и с уверенностью, что уйдут от наказания", - добавил Дмитрий Лубинец.
- В воскресенье, 12 марта, СБУ обнародовала имя расстрелянного за слова "Слава Україні!" воина. Им оказался снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Установлено, что его расстреляли еще 30 декабря 2022 года.
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