Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Хотя официально мы не признаем, однако у Украины есть средства для ударов вглубь территории РФ. Эти средства проходят на 300 км вглубь территории РФ и никакие российские средства ПВО не способны сбить беспилотные летательные аппараты. Вчера мы видели заявления руководителей Калужской области, якобы в регионе взорвался украинский беспилотник, оснащенный бомбой весом в 100 кг. Это беспилотные комплексы Ту-141, которые использует Украина для ударов по территории России", - рассказал Згурец.

Аналитик подчеркнул, что Украина будет ужесточать возможности для поражения целей на территории РФ

"Во вчерашнем событии со взрывами в Калужской области можно сделать несколько выводов. В частности, Украина имеет силы и средства для поражения целей на территории Российской Федерации. А также то, что российская система ПВО не работает. Это значит, что у Украины есть возможность и дальше выбирать и уничтожать цели на территории РФ", - добавил он.