Украина имеет средства для ударов вглубь территории РФ, против которых системы ПВО бессильны, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что взрывы в Калужской области РФ 6 февраля доказывают, что у Украины есть средства для ударов вглубь российской территории
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Хотя официально мы не признаем, однако у Украины есть средства для ударов вглубь территории РФ. Эти средства проходят на 300 км вглубь территории РФ и никакие российские средства ПВО не способны сбить беспилотные летательные аппараты. Вчера мы видели заявления руководителей Калужской области, якобы в регионе взорвался украинский беспилотник, оснащенный бомбой весом в 100 кг. Это беспилотные комплексы Ту-141, которые использует Украина для ударов по территории России", - рассказал Згурец.
Аналитик подчеркнул, что Украина будет ужесточать возможности для поражения целей на территории РФ
"Во вчерашнем событии со взрывами в Калужской области можно сделать несколько выводов. В частности, Украина имеет силы и средства для поражения целей на территории Российской Федерации. А также то, что российская система ПВО не работает. Это значит, что у Украины есть возможность и дальше выбирать и уничтожать цели на территории РФ", - добавил он.
- В понедельник, 6 февраля, в пять часов утра на высоте 50 метров над российской Калугой взорвался беспилотник
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