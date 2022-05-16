Украина имеет шанс стать членом НАТО, обойдя этап "План действий по членству", - временная поверенная США в Украине Квин
Можно стать членом НАТО без Плана действий по членству, как сделали Финляндия и Швеция, потому что это не обязательная часть процедуры вступления
Об этом в интервью Европейской правде рассказала временно поверенная США в Украине Кристина Квин.
"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", - сказала она.
Она отметила, что ПДЧ – это механизм, позволяющий государству-члену достичь требований для совместимости.
Этот этап можно не выполнять, если страна будет отвечать большинству требований по членству в Альянсе.
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