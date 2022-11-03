Украина имеет самую боеспособную армию в Европе, - польский политик Чех

Об этом он сказал в эфире "Еспресо".

"Я считаю, что Украина будет способна чувствовать себя в безопасности, когда станет членом и ЕС, и НАТО. ЕС - это экономическое развитие, верховенство права, свобода и ценности, за которые украинцы сейчас проливают кровь, кроме отстаивания своей независимости. Но так же Украине не нужно платить такую страшную цену, чтобы последующие поколения украинцев чувствовали себя в безопасности", - отметил он.

Мирослав Чех также объяснил, почему НАТО выгодно иметь в своем составе Украину

"Украина – это сильнейшая армия в Европе из государств демократического лагеря, наиболее боеспособная. Если еще ее довооружить современными танками, ПВО и самолетами, эта армия показала, что она может сдерживать и побеждать российскую. Это для НАТО бесценно. Не нужно испытывать других сценариев. Вклад Украины в безопасность НАТО, ЕС – колоссальный. И это все признают, и все понимают на стратегическом уровне".

13 октября министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что заявку Украины на вступление в НАТО уже обсуждают на неформальном уровне.

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