Украина имеет самую боеспособную армию в Европе, - польский политик Чех
Польский политик Мирослав Чех заявил, что НАТО выгодно принять в свой состав Украину, ведь украинская армия – самая боеспособная в Европе
Об этом он сказал в эфире "Еспресо".
"Я считаю, что Украина будет способна чувствовать себя в безопасности, когда станет членом и ЕС, и НАТО. ЕС - это экономическое развитие, верховенство права, свобода и ценности, за которые украинцы сейчас проливают кровь, кроме отстаивания своей независимости. Но так же Украине не нужно платить такую страшную цену, чтобы последующие поколения украинцев чувствовали себя в безопасности", - отметил он.
Мирослав Чех также объяснил, почему НАТО выгодно иметь в своем составе Украину
"Украина – это сильнейшая армия в Европе из государств демократического лагеря, наиболее боеспособная. Если еще ее довооружить современными танками, ПВО и самолетами, эта армия показала, что она может сдерживать и побеждать российскую. Это для НАТО бесценно. Не нужно испытывать других сценариев. Вклад Украины в безопасность НАТО, ЕС – колоссальный. И это все признают, и все понимают на стратегическом уровне".
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13 октября министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что заявку Украины на вступление в НАТО уже обсуждают на неформальном уровне.
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