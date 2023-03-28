Украина имеет профицит генерации, так что может экспортировать электроэнергию в ЕС, - министр Галущенко
Украина нуждается в увеличении возможностей для импорта и экспорта электроэнергии - коммерческий обмен с ЕС стал возможным, поскольку у Киева есть профицит генерации
Об этом стало известно по итогам встречи министра энергетики Германа Галущенко с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.
"Сейчас у нас есть профицит генерации в энергосистеме, поэтому есть возможность для экспорта электроэнергии в европейские страны. Это взаимовыгодный процесс, поскольку Европа может получать электроэнергию по приемлемым ценам, а украинские генерирующие компании могут зарабатывать средства, в том числе и для восстановления мощностей после войны. Для нас очень важно решение ENTSO-E относительно увеличения возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и ЕС," - отметил Галущенко.
Министр также отметил высокую оценку Европейской комиссии по соблюдению Украиной европейского законодательства в сфере энергетики.
"Уровень имплементации европейских норм в украинское законодательство – 75%. Это очень высокий показатель. Сейчас мы проводим селф-скрининг – мониторинг имплементированных норм и актуализируем дальнейшие шаги", – подчеркнул министр.
- Украина будет наращивать способность поставлять чистую электроэнергию в Европу, чтобы помочь Евросоюзу в зеленом переходе и повышении энергетического постоянства.
- Европейская комиссия во вторник, 14 марта, утвердила реформу рынка электроэнергии, чтобы защитить граждан от внезапных скачков цен, ускорить использование возобновляемых источников энергии.
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