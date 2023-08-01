Реакцию Госдепа выразил его спикер Мэттью Миллер, информирует "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, поддерживают ли США слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение войны "в ее символические центры" в Москве - это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", Миллер заявил, что он "не уверен, что согласился бы с такой интерпретацией того, что означают символические центры.

"Я скажу, что мы не поощряем и не разрешаем наносить удары за пределами границ Украины. Но, как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он также напомнил, что "именно украинская гражданская инфраструктура является мишенью" россиян, и "это украинских гражданских убивают в этой войне", когда РФ бьет по школам, больницам и многоквартирным домам.

Также недавние атаки дронов в российской столице Москве прокомментировали в ЕС, отметив, что не доверяют российским заявлениям. Об этом на брифинге во вторник заявила спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, пишет "Европейская правда".

"Мы видели сообщение о том, что в Московском регионе летали дроны. Мы не знаем происхождения, обстоятельств или иных деталей, и любые заявления России на этот счет не вызывают доверия, поскольку Россия активно манипулирует какой-либо информацией. Россия не должна использовать это как повод для дальнейшей эскалации из-за продолжающихся незаконных и варварских нападений на Украину и ее народ", – подчеркнула она.

Массрали добавила, что ЕС осуждает захватническую войну России против Украины и остается непоколебимым в своей поддержке независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии, право на самооборону. Оружие от ЕС может использоваться только для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы установили строгий механизм для обеспечения того, чтобы оборудование, предоставленное ЕС, находилось под исключительной ответственностью и под контролем Вооруженных сил Украины исключительно в целях самообороны", – подчеркнула она.