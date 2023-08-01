Украина имеет право защищаться от агрессии РФ: в США и ЕС прокомментировали удары дронами по Москве
Госдеп Соединенных Штатов и внешнеполитическая служба ЕС прокомментировали удары беспилотников по Москве, которые произошли в ночь на 30 июля и 1 августа
Реакцию Госдепа выразил его спикер Мэттью Миллер, информирует "Европейская правда".
Отвечая на вопрос, поддерживают ли США слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение войны "в ее символические центры" в Москве - это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", Миллер заявил, что он "не уверен, что согласился бы с такой интерпретацией того, что означают символические центры.
"Я скажу, что мы не поощряем и не разрешаем наносить удары за пределами границ Украины. Но, как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", - подчеркнул представитель Госдепа.
Он также напомнил, что "именно украинская гражданская инфраструктура является мишенью" россиян, и "это украинских гражданских убивают в этой войне", когда РФ бьет по школам, больницам и многоквартирным домам.
Также недавние атаки дронов в российской столице Москве прокомментировали в ЕС, отметив, что не доверяют российским заявлениям. Об этом на брифинге во вторник заявила спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, пишет "Европейская правда".
"Мы видели сообщение о том, что в Московском регионе летали дроны. Мы не знаем происхождения, обстоятельств или иных деталей, и любые заявления России на этот счет не вызывают доверия, поскольку Россия активно манипулирует какой-либо информацией. Россия не должна использовать это как повод для дальнейшей эскалации из-за продолжающихся незаконных и варварских нападений на Украину и ее народ", – подчеркнула она.
Массрали добавила, что ЕС осуждает захватническую войну России против Украины и остается непоколебимым в своей поддержке независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
"Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии, право на самооборону. Оружие от ЕС может использоваться только для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы установили строгий механизм для обеспечения того, чтобы оборудование, предоставленное ЕС, находилось под исключительной ответственностью и под контролем Вооруженных сил Украины исключительно в целях самообороны", – подчеркнула она.
- Напомним, ночью, 30 июля, столицу России атаковали беспилотники, якобы сбившие ПВО. Разрушений испытало здание бизнес-центра "Москва-Сити", где располагаются офисы нескольких министерств РФ.
- В ночь на 1 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву: два беспилотника вроде бы сбили ПВО, а один из дронов попал в ту же башню Москва-Сити разрушив этаж, где расположен минэкономики РФ.
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