Украина имеет право "совершенно законно" атаковать цели в РФ, чтобы нарушить логистику врага, - Министр вооруженных сил Великобритании
Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина имеет право атаковать объекты в России, ведь россияне спровоцировали войну и являются агрессорами
Об этом он сказал в эфире Times Radio, пишет The Guardian.
"Дело в том, что Украина была суверенной страной, которая мирно жила в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", - заявил министр.
Он отметил, что "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и резне на украинской земле".
К тому же он вспомнил о том, что россияне наносят удары по Западной Украине, чтобы нарушить украинские линии поставки.
"Это часть войны", - заключает Гиппи.
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