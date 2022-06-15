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Главная война с Россией Украина имеет право обороняться, и мы ей в этом должны помочь, - министр обороны США Остин
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Украина имеет право обороняться, и мы ей в этом должны помочь, - министр обороны США Остин

15 июня, 2022 среда
16:57
война с Россией Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и союзники будут продолжать укреплять обороноспособность Украины

Об этом он сообщил во вступительной речи накануне встречи контактной группы по военной помощи Украине

"Я хочу поблагодарить всех стран, которые объединились в контактную группу по вопросам обороны Украины. Мы хотим сегодня выразить нашу решимость и усилия предоставить Украине тот военный потенциал, который нужен ей для Украины. Сегодня ставки из-за войны в Украине очень высокие, поэтому мы должны держать эту ситуацию на контроле. Сейчас мы живем важный исторический момент. Мы видим, как Россия использует тяжелое вооружение для того, чтобы уничтожить украинские позиции. Россия хочет уничтожить украинский суверенитет и уже уничтожает гражданское население Украины.Поэтому мы должны увеличить нашу мощь для обеспечения обороны Украины", - отметил Остин

Остин поблагодарил украинский народ за мужество и напомнил, что весь мир должен объединиться, чтобы остановить российскую агрессию против Украины.

"Для меня большая честь сидеть сегодня возле министра обороны Украины Алексея Резникова. Хочу поблагодарить украинский народ, который мужественно борется против российской агрессии. Сегодня мы обсудили изменения, которые нужно сделать на поле боя. Мы стремимся восстановить украинский вооруженный потенциал. Мы понимаем, что новые РСЗО существенно усилят обороноспособность Украины. Мы поддерживаем Украину с 2014 года и будем это делать и дальше. Украина имеет право обороняться и мы поможем ей в этом", - добавил Остин.

  • 14 июня министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что данные Украины о потерях ВСУ в ходе войны с Россией являются достоверными
  • Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно состояться 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран, так или иначе обеспечивающих поддержку ВСУ в условиях российской агрессии.

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