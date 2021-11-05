Украина имеет право на формирование своей идентичности, но без коллизий с этническими группами, – посол Венгрии

Об этом на II форуме идей и решений Re:Open Zakarpattia заявил Иштван Ийдярто, Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Украине.



Важным фактом сотрудничества являются общие границы и пункты пропуска, хотя многие не работают должным образом.



"Не справляются с тем потоком, который должен проходить (Чоп - Загонь), другие пункты, которые имеют ограниченные возможности, мощности, - говорит Иштван Ийдярто. - Венгрия готова работать в этом направлении, если вопросы мобильности и связи будут решены, это откроет пути не только в Закарпатье, но и в другие области Украины. Решение инфраструктурных проектов - один из важнейших вопросов сотрудничества Украины и Венгрии".



Что касается геополитической роли Украины и поиска идентичности, то, по мнению Иштвана Ийдярто, кризиса идентичности у Украины не существует.



"Это всегда проблемный момент, в Венгрии я тоже сталкиваюсь с этим. Мы также были под турками и Австрией, порой значительной частью империи, порой - наоборот. Решение проблемы идентичности это не проблема, если дискуссия ведется на должном уровне. Украина имеет право формировать свой язык, культуру и идентичность, это ее право. Здесь вопрос только в том, чтобы не было коллизий с этническими группами, проживающими на ее территории".