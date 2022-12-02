"Украина имеет полное право отвоевать Крым", - глава Мюнхенской конференции безопасности
Германия должна поддержать Украину в ее попытках вернуть аннексированный Крым, который, безусловно, является ее частью
Об этом заявил многолетний советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, а ныне глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген в интервью DW .
"Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение должно принимать Украина", – заявил Гойсген.
Он напомнил, что Германия пыталась по дипломатическому пути, в частности через Минские соглашения, решить "проблемы, возникшие у нас с Россией во время ее первого вторжения" в Украину в 2014 году.
"Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план - Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч человек. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же, как Грозный", - подчеркнул Гойсген. .
"Поэтому мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", – подытожил глава Мюнхенской конференции безопасности.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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