Об этом заявил многолетний советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, а ныне глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген в интервью DW .

"Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение должно принимать Украина", – заявил Гойсген.

Он напомнил, что Германия пыталась по дипломатическому пути, в частности через Минские соглашения, решить "проблемы, возникшие у нас с Россией во время ее первого вторжения" в Украину в 2014 году.

"Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план - Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч человек. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же, как Грозный", - подчеркнул Гойсген. .

"Поэтому мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", – подытожил глава Мюнхенской конференции безопасности.