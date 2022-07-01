Украина имеет полное право добиваться членства в НАТО. Это была очень хорошая конференция, - Владимир Кличко о саммите НАТО
Бывший боксер Владимир Кличко прокомментировал саммит НАТО и отметил, что у Украины есть полное право добиваться членства в НАТО
Об этом Кличко написал в Twitter.
"Саммит НАТО был знаменательной встречей. Украина была в центре обсуждений. Лидеры НАТО признали Россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности членов Альянса, а также миру и стабильности" не только Украины, но и всего мира", - написал Кличко-младший.
Владимир Кличко также отметил, что НАТО продолжит оказывать большую военную и финансовую помощь и отметил расширение подразделения быстрого реагирования до 300 тыс. военнослужащих.
"Финляндия и Швеция, присоединятся к Альянсу. Это свидетельствует о том, что двери НАТО открыты. И да, Украина имеет полное право добиваться членства в НАТО. Это была очень хорошая конференция, но не все наши стратегические и геополитические цели были достигнуты. Украина не добилась максимального успеха. Мы можем больше. В любом случае, НАТО на стороне Украины, потому что Украина на стороне свободы и демократии. "Де-факто" это и есть Альянс. Слава Украине", - написал Кличко.
- 30 июня генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО помогает Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, ведь война страны-агрессорки Российской Федерации с Североатлантическим альянсом будет колоссальной.
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