Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцин до конца лета, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку тринадцати миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих", - сказал Шмыгаль.



Он добавил, что сейчас в Украине доступны вакцины четырех производителей, каждая из которых предотвращает тяжелом течении болезни.



Премьер также напомнил о начале пятой волны вакцинации в Украине, во время которой получить прививку могут все желающие.

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