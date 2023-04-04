Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Любое общение с НАТО приближает Украину к НАТО. Наиболее приближает нас к НАТО украинская армия, которая переходит на натовские стандарты. Украина имеет больше шансов и скорее вступить в НАТО, чем в ЕС. В США и Великобритании поняли функционал, который может выполнять Украина в рамках НАТО. Украина усилит НАТО как блок, станет одним из камней безопасности Европы. В самом НАТО есть консенсус по вступлению Украины в Альянс. Венгрия скорее всего будет блокировать этот вопрос, но пара звонков из Вашингтона поставит этот вопрос на конструктивные рельсы ", – подчеркнул Загородний.

По словам политтехнолога, Украина должна сконцентрироваться на вступлении в Альянс.

"Венгрия все же пытается не переходить красных линий, это и поддержка санкций в отношении РФ. Венгрия и Турция проголосовали в ООН за репарации для Украины со стороны России, когда половина стран мира не проголосовала. Продолжается работа по выстраиванию военной инфраструктуры, интересной НАТО. Европе тоже интересно, чтобы Украина была в НАТО, потому что это расширяет количество буферных государств между Западной Европой и РФ. Мы должны сконцентрироваться до вступления в Альянс. Нам нужны гарантии безопасности нашей территории, потому что без этого об экономическом развитии нашего государства будет трудно говорить", - заметил Загородний.