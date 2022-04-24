Украина имеет больше козырей для вступления в Европейский Союз по сравнению с другими странами-кандидатами, - Таран
Политолог Виктор Таран считает, что у Украины больше козырей для вступления в Европейский Союз по сравнению с остальными странами-кандидатами
Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.
Ни для кого не секрет, что одними из крупнейших противников вступления Украины в ЕС являются Нидерланды. Даже не Австрия. Но после длительных переговоров, в том числе наших партнеров - Польши и стран Балтии, Нидерланды изменили свою позицию. То же касается и Австрии, Венгрии и других стран, которые также открыто или не открыто выступают против нашего вступления в Европейский Союз", - отметил Таран.
По мнению политолога, в ближайшие месяцы Украина получит все соответствующие юридически-правовые решения и в июне-июле получит статус кандидата для вступления в Евросоюз.
"Хочу напомнить, что страны Балкан получили значительно больший талмуд для заполнения, а также у них нет ассоциации с ЕС, которая есть у Украины. Можно сказать, что у Украины есть больше шансов и козырей быть фаворитами по сравнению с этими странами. Кроме того, есть политическая воля, которую никто не отменял", - заметил Виктор Таран.
- Напомним, Украина направила в Еврокомиссию первую часть опросника в рамках подачи заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
- Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина должна была бы полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году .
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