Об этом сообщает Правительственный портал .

По его словам, Украина имеет амбицию до конца этого года выполнить все семь условий Европейской комиссии при получении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу по членству в ЕС.

"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал пять, семь, восемь лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского Союза", – сказал Шмыгаль во время встречи Ялтинской европейской стратегии, которая состоялась в Киеве 9–10 сентября.

Он отметил, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

"Основной вывод после двухсот дней этой кровавой войны — Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европу. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", - отметил Шмыгаль.

6 сентября Денис Шмыгаль заявил, что Украина в 2023 году перейдет к переговорам о процессе вступления в ЕС.

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