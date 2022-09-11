Украина имеет амбицию за два года стать полноценной частью ЕС, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает пройти путь к членству в Евросоюзе за два года
Об этом сообщает Правительственный портал .
По его словам, Украина имеет амбицию до конца этого года выполнить все семь условий Европейской комиссии при получении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу по членству в ЕС.
"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал пять, семь, восемь лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского Союза", – сказал Шмыгаль во время встречи Ялтинской европейской стратегии, которая состоялась в Киеве 9–10 сентября.
Он отметил, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.
"Основной вывод после двухсот дней этой кровавой войны — Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европу. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", - отметил Шмыгаль.
- 6 сентября Денис Шмыгаль заявил, что Украина в 2023 году перейдет к переговорам о процессе вступления в ЕС.
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