Украина имеет амбициозную цель быть готова к вступлению в ЕС через два года, - Шмыгаль
Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаля на заседании Кабмина.
"Мы ставим амбициозные цели: быть готовыми к вступлению в Евросоюз через два года. Задача сложная и комплексная. Сейчас проводим анализ 29 тысяч правовых документов ЕС, которые должны стать частью нашего законодательства. В этом году рассчитываем получить политическое решение от Европейского Союза о начале переговоров по вступления", - сказал он.
- Напомним, 27 апреля Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия уже к концу этой весны должна предоставить Украине промежуточный отчет по выполнению семи рекомендаций по вступлению в Евросоюз. А осенью – получить статус кандидата и начать переговоры о вступлении в ЕС.
- Власти отчитываются, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии, которые были определены при получении статуса кандидата. Однако эксперт по евроинтеграции Вероника Мовчан убеждена, что Украина полностью не выполнила ни одну из семи рекомендаций для дальнейшего движения в ЕС, но прогресс есть.
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