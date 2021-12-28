Украина и Запад работают над планом "А", но есть и "Б", – Маркарова о сдерживании агрессии РФ

Об этом Оксана Маркарова рассказала в интервью LB.ua.



По ее словам, сейчас Запад активно работает над тем, чтобы посредством политических сигналов четко показать России, что поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непоколебимой, несмотря на любые ультиматумы.



"Сейчас мы все: Украина, США, Запад – работаем над вариантом А, дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся", - подчеркнула посол Украины в США.



В условиях усиления российской агрессии США готовы принять меры экономического характера.



"Президент Джо Байден публично и прямо дал понять Путину: если Россия решит начать очередную эскалацию против нашего государства, то цена этого решения будет удивительно высокой, а экономические последствия для РФ – чрезвычайно тяжелыми. Это, по сути, предупреждение о новых мощных санкциях", – сказала Маркарова.



Третьим важным элементом является развитие оборонных и экономических возможностей Украины, оказание ей действенной помощи, в том числе летального оружия.



Посол подчеркнула, что для США и всего цивилизованного мира война не желаемый сценарий развития событий. В то же время, есть понимание того, что есть угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им уступать.

Напомним, переговоры США и РФ по Украине запланированы на 10 января.