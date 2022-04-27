Украина и Южная Корея обсудили ужесточение санкций против России
В ходе обсуждения Южной Кореей и Украиной санкций против России особое внимание уделили сфере импорта нефти и газа, а также прекращение совместных с Россией инфраструктурных проектов
Об этом идет речь на официальном правительственном сайте.
Известно, что обсуждение санкций против России прошло в ходе телефонного разговора между представителями Украины и Южной Кореи. Министр экономики Юлия Свириденко призвала сопредседателя украинско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Йонг Сон Дока усилить санкции в сфере импорта нефти и газа из России.
По словам Йонг Сон Дока, Южная Корея примет участие в послевоенном восстановлении Украины, в частности, в сфере инфраструктуры и трансформации экономики.
Украина также рассчитывает на укрепление корейских инвестиций в аграрной сфере.
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