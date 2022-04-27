Украина и Южная Корея обсудили ужесточение санкций против России

Об этом идет речь на официальном правительственном сайте.



Известно, что обсуждение санкций против России прошло в ходе телефонного разговора между представителями Украины и Южной Кореи. Министр экономики Юлия Свириденко призвала сопредседателя украинско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Йонг Сон Дока усилить санкции в сфере импорта нефти и газа из России.



По словам Йонг Сон Дока, Южная Корея примет участие в послевоенном восстановлении Украины, в частности, в сфере инфраструктуры и трансформации экономики.



Украина также рассчитывает на укрепление корейских инвестиций в аграрной сфере.

Напомним, Великобритания обновила список санкций против России.

Ранее против Газпрома и 50 юридических и физических лиц ввела санкции Польша.

Представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя возможное введение санкций против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой, сказала , что от ограничений никто не застрахован.

Государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон заявил , что после переизбрания Макрона Франция будет инициировать новые санкции против России.