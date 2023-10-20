Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Украина и война в Израиле: роль жертвы не принесет ничего положительного
OPINION

Украина и война в Израиле: роль жертвы не принесет ничего положительного

Лана Зеркаль
20 октября, 2023 пятница
12:02
Мнение

Удар террористов по Израилю – это попытка взорвать общества всех демократических стран изнутри

Два дня, проведенных в Брюсселе, стали для меня реалити чеком – попытаюсь почувствовать, как ситуация на Ближнем Востоке воспринимается в ЕС. Ибо наша картина реальности очень зависит от формирующих ее фактов и информации, которую мы потребляем.

Эти два дня в Брюсселе меня не оставляло ощущение, что именно сейчас происходит попытка повторить историю начала Первой мировой, когда убийство Франца Фердинанда в Сербии повлекло за собой шоковые волны, переросшие в великую войну. Очень похоже, что именно для того, чтобы создать такой эффект, террористы прибегли к ужасным зверствам, заполонившим медиапространство не только в западных медиа, но и по всему миру.

Брюссель очень изменился. Как всегда пестрый и многонациональный он теперь полон напряженного покоя. Это уж точно не аморфное и сытое общество, оказавшееся неготовым к терактам 2016 года, во время которых исламисты взорвали станцию метро и аэропорт, а полиция и войско оказались в полной мере не готовы к быстрой и эффективной реакции. Затем последовали COVID с полной изоляцией и постоянными карантинами, а также шок от войны в Украине, и вот теперь теракты и война в Израиле.

И реакция кардинально иная.

Читайте также: Как сгорчить желанный плод евроатлантической интеграции?

Атмосфера, на первый взгляд, нормальная, но в отеле слышен тихий разговор участников конференции, обсуждающих меры безопасности и якобы состоявшийся в Антверпене теракт, но о котором "намеренно молчат СМИ, чтобы не раздувать ненависть".

Даже предположение о том, что в Европе можно и нужно корректировать поведение граждан, чтобы не допустить разжигания ненависти – это нечто совершенно новое для меня. А я работаю с чиновниками ЕС уже более 20 лет.

Впрочем, такие ограничения могут быть вполне оправданными, ведь все предпосылки для эскалации насилия и террористических актов являются: одной из целей террористических актов на Ближнем Востоке является именно дестабилизация обществ внутри западных стран.

Очевидно, что архитекторы эскалации насилия сознательно стремятся сместить внимание граждан ЕС на внешние вызовы и вопросы миграции, которые снова на первых полосах западных изданий. Проблематика сосуществования в мультикультурных обществах всегда использовалась для сознательных манипуляций и проблем внутри государств Европейского Союза. Очевидно, что за этим стоят страны так называемой "оси зла", и что Мордор к этому приложился: почерк очень узнаваем.

Мы с вами видели часть кампании и в Украине, когда россияне запустили волну фейковых сообщений о том, что "беженцы из Израиля будут расселяться в Украине". Испытанная годами тактика дезинформации и разжигания внутренних проблем на фоне страха войны теперь обновилась и работает против всего Западного мира.

Читайте также: Террор и борьба с террором

Что это значит для нас? Необходимость смены поведения на международной арене. Позиция жертвы не принесет ничего положительного. Мы должны выходить на другой уровень. Мы должны уже сегодня выступать не просителями помощи, а партнерами, разрабатывающими реалистические сценарии роста экономики даже в условиях неопределенности.

Что не изменилось в Брюсселе – четкое понимание того, что экономический рост является основой устойчивости Западных государств. В ЕС готовы работать с нами и с реальными проектами и задачами, которые превратят украинскую экономику в источник не только благосостояния, но и финансирования безопасности.

Все, что нужно с нашей стороны – продемонстрировать адекватное понимание ситуации, умение работать на перспективу и – главное – способность к ответственному отношению к собственным обещаниям. А это уже не "ощущение" — это четкая позиция, которую выражал каждый чиновник и политик, с которым мы обсуждали перспективы Украины.

Источник

Об авторе. Лана Зеркаль, украинская дипломат, эксзамминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Украина
ЕС
Израиль
мигранты
Война с Россией
Война в Израиле
Читайте также:
19 октября, 2023 четверг
В Defense Express проанализировали, сколько вертолетов поразили ATACMS на аэродромах вблизи Луганска и Бердянска
александр можаев "бабай"
19 октября, 2023 четверг
На Запорожье ликвидировали "Бабая": оккупанты называли террориста "символом войны на Донбассе" в 2014 году
Карта. Авдіївка_1710
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 октября
11:38
самолет
Из Израиля в Румынию четвертым эвакуационным рейсом доставили 79 украинцев
11:36
В Украине из-за обстрелов и по другим причинам обесточено 419 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме по состоянию на 20 октября
11:35
В Дии появилась карта с Пунктами несокрушимости
11:24
Оккупанты утром атаковали поселок Кучеровка на Харьковщине: ранен мужчина
11:17
Обновлено
Казахстан заявил, что не запрещал экспорт в РФ никаких товаров из-за антироссийских санкций
11:15
В Грузии заявили, что принимают меры для подготовки к возможной ядерной войне
10:57
США отправят в Израиль ранее купленные у него две системы ПВО "Железный купол", - Reuters
10:57
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
"Будут хорошей целью для украинской системы поражения": Згурец о переброске истребителей МиГ-31К на крымские аэродромы
10:51
ООН
В ООН назвали блокаду сектора Газы преступлением против человечества. Израиль резко отреагировал
10:49
Под стражу взят житель Харьковщины, который согласился руководить созданным оккупантами "газораспределительным предприятием"
10:44
Hyundai представил концептуальную модель беспилотного танка-невидимки
10:39
Обновлено
РФ ночью нанесла авиаудары по Бериславскому району Херсонщины: погиб человек
10:20
Оккупанты перебрасывают технику из Луганска для наступления на Купянском направлении, - движение Атеш
10:18
Пекин заявил, что готов сотрудничать с Россией ради мирных переговоров между Израилем и ХАМАСом
10:03
сектор Газа
Израиль ударил по объектам "Хезболлы" и по Газе: ликвидирован террорист ХАМАС, который убивал гражданских
10:03
OPINION
Алексей Голобуцкий
Прицкер убедила: США все-таки изменят Украину. Ибо имеют здесь интерес
09:47
нефть
Цены на нефть растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке
09:39
Анналена Бербок
Германия выделит 50 млн евро на экстренную помощь сектору Газы
09:33
Инфографика
Курс валют на 20 октября: гривня перед выходными укрепилась по отношению к доллару
09:32
Оккупанты в Луганской области открывают центры подготовки подростков для фронта
09:05
Британская разведка спрогнозировала, как удары ATACMS по аэродромам Луганска и Бердянска повлияют на ситуацию на фронте
09:03
Эксклюзив
Россияне ввезли в Мариуполь 70-80 тыс. гастарбайтеров, - депутат горсовета Забавин
09:01
Обзор
Что такое ливанская организация "Хезболла" и как ее террористы угрожают Израилю и миру
09:01
PR
Национальная эксклюзивная премьера. Смотри фильм "Довбуш" на SWEET.TV
08:44
Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоноситель с четырьмя "калибрами", Гуменюк призвала украинцев быть бдительными
08:40
Израиль объявил об эвакуации гражданских из Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
08:07
OPINION
Почему филиалом московской церкви в Украине должна заниматься не ДЭСС, а СБУ
08:01
Эксклюзив
Глен Грант
"Посеять хаос": военный эксперт Грант назвал приоритеты Путина
07:56
вертолет Ми-8МТВ.
Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8
07:46
Обновлено
ВСУ за сутки ликвидировали 1380 окупантов, 55 танков и 120 бронемашин, - Генштаб
07:41
Чтобы не допустить заморозки войны в Украине, США и ЕС должны предоставить необходимую помощь и гарантии безопасности, - фон дер Ляен
07:30
Ночью в окрестностях Мелитополя раздались взрывы в районе военной базы россиян, - Федоров
07:11
Сбежавшего в КНДР американского военного обвинили в дезертирстве, - Reuters
06:59
Боевики ХАМАС использовали во время нападения на Израиль северокорейское оружие, - AP
06:45
В ISW объяснили, зачем Лавров летал к Ким Чен Ыну
06:38
В ISW рассказали, какие позиции ВСУ удалось захватить на левобережье Днепра в Херсонской области
06:30
Анонс
"Ворскла" vs "Шахтар"
УПЛ: расписание матчей и трансляций 11-го тура чемпионата Украины
06:27
Юристка Трампа призналась в заговоре для вмешательства в выборы
06:19
В результате войны в Израиле погиб по меньшей мере 21 журналист
05:49
Обновлено
Джим Джордан
Соратник Трампа передумал отказываться от борьбы за должность спикера палаты представителей США
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV