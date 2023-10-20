Два дня, проведенных в Брюсселе, стали для меня реалити чеком – попытаюсь почувствовать, как ситуация на Ближнем Востоке воспринимается в ЕС. Ибо наша картина реальности очень зависит от формирующих ее фактов и информации, которую мы потребляем.

Эти два дня в Брюсселе меня не оставляло ощущение, что именно сейчас происходит попытка повторить историю начала Первой мировой, когда убийство Франца Фердинанда в Сербии повлекло за собой шоковые волны, переросшие в великую войну. Очень похоже, что именно для того, чтобы создать такой эффект, террористы прибегли к ужасным зверствам, заполонившим медиапространство не только в западных медиа, но и по всему миру.

Брюссель очень изменился. Как всегда пестрый и многонациональный он теперь полон напряженного покоя. Это уж точно не аморфное и сытое общество, оказавшееся неготовым к терактам 2016 года, во время которых исламисты взорвали станцию метро и аэропорт, а полиция и войско оказались в полной мере не готовы к быстрой и эффективной реакции. Затем последовали COVID с полной изоляцией и постоянными карантинами, а также шок от войны в Украине, и вот теперь теракты и война в Израиле.

И реакция кардинально иная.

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Атмосфера, на первый взгляд, нормальная, но в отеле слышен тихий разговор участников конференции, обсуждающих меры безопасности и якобы состоявшийся в Антверпене теракт, но о котором "намеренно молчат СМИ, чтобы не раздувать ненависть".

Даже предположение о том, что в Европе можно и нужно корректировать поведение граждан, чтобы не допустить разжигания ненависти – это нечто совершенно новое для меня. А я работаю с чиновниками ЕС уже более 20 лет.

Впрочем, такие ограничения могут быть вполне оправданными, ведь все предпосылки для эскалации насилия и террористических актов являются: одной из целей террористических актов на Ближнем Востоке является именно дестабилизация обществ внутри западных стран.

Очевидно, что архитекторы эскалации насилия сознательно стремятся сместить внимание граждан ЕС на внешние вызовы и вопросы миграции, которые снова на первых полосах западных изданий. Проблематика сосуществования в мультикультурных обществах всегда использовалась для сознательных манипуляций и проблем внутри государств Европейского Союза. Очевидно, что за этим стоят страны так называемой "оси зла", и что Мордор к этому приложился: почерк очень узнаваем.

Мы с вами видели часть кампании и в Украине, когда россияне запустили волну фейковых сообщений о том, что "беженцы из Израиля будут расселяться в Украине". Испытанная годами тактика дезинформации и разжигания внутренних проблем на фоне страха войны теперь обновилась и работает против всего Западного мира.

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Что это значит для нас? Необходимость смены поведения на международной арене. Позиция жертвы не принесет ничего положительного. Мы должны выходить на другой уровень. Мы должны уже сегодня выступать не просителями помощи, а партнерами, разрабатывающими реалистические сценарии роста экономики даже в условиях неопределенности.

Что не изменилось в Брюсселе – четкое понимание того, что экономический рост является основой устойчивости Западных государств. В ЕС готовы работать с нами и с реальными проектами и задачами, которые превратят украинскую экономику в источник не только благосостояния, но и финансирования безопасности.

Все, что нужно с нашей стороны – продемонстрировать адекватное понимание ситуации, умение работать на перспективу и – главное – способность к ответственному отношению к собственным обещаниям. А это уже не "ощущение" — это четкая позиция, которую выражал каждый чиновник и политик, с которым мы обсуждали перспективы Украины.

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Об авторе. Лана Зеркаль, украинская дипломат, эксзамминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции

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