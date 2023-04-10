Украина и Венгрия должны пересмотреть все договоренности по чувствительным вопросам, - эксперт-международник Тужанский
Выход из кризиса украинско-венгерских отношений - это долгий бюрократический дипломатический процесс пересмотра и выяснения вопросов всех базовых соглашений
Об этом заявил директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в эфире Еспресо.
"Я не вижу проблемы, когда на государственных и публичных институтах рядом с украинским флагом висит флаг ЕС и флаг нацменьшинства. Я вижу проблему, когда этот флаг совпадает с флагом государства. Венгры Закарпатья говорят, что это флаг нацменьшинства, но он идентичен флагу Венгрии. В Сербии утвердили специальный флаг нацменьшинства, который отличается. В Румынии и Словакии венгерский флаг вообще запрещен для использования в публичном дискурсе", - отметил он.
По мнению эксперта, выход из кризиса украинско-венгерских отношений – это долгий бюрократический дипломатический процесс пересмотра и выяснения вопросов по всем базовым соглашениям.
"Есть вопросы гражданства. Когда базовые соглашения заключались, в Венгрии не было разрешено множественное гражданство и паспортизация венгров. С 2012 года - это массовый процесс и венгерская община на Закарпатье имеет вторые паспорта. Нам фактически нужно пройтись еще раз по всем чувствительным вопросам и это не означает, что Украине нужно в этом уступать или отвоевывать", – сказал Тужанский.
Он считает, что этот процесс следует вложить в евроатлантическое и евроинтеграционное движение Украины.
"Этим путем двигаться, это также будет вопросом безопасности. Я вижу больше опасности, когда украинское государство не контролирует выдачу вторых паспортов для своих граждан. Легализовав эту опцию со странами ЕС и НАТО, мы можем договориться о доступе к списку людей, имеющих вторые паспорта. Чтобы в случае гостайны или других ситуаций у нас не возникало потом подозрений. Что условный майор с доступом к гостайне имеет паспорта других стран", - подытожил эксперт.
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