Украина и Венгрия договорились о работе OTP Bank в РФ и статусе спонсора войны

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"В ходе дискуссий, продолжавшихся последние дни в режиме 24/7 с участием Службы внешних завязей ЕС, OTP Bank взял на себя ряд обязательств по своим дальнейшим планам на российском рынке", – говорится в сообщении ведомства.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, выполняя свою часть соглашения, исключило банк из списка международных спонсоров войны. НАПК ожидает, что банк выполнит достигнутую договоренность без промедлений", - добавили в НАПК.