Украина и Венгрия договорились о работе OTP Bank в РФ и статусе спонсора войны
НАПК полностью исключило венгерский OTP Bank из реестра международных спонсоров войны, на чем ранее настаивал Будапешт, в обмен на корректировку планов Банка по работе в РФ
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"В ходе дискуссий, продолжавшихся последние дни в режиме 24/7 с участием Службы внешних завязей ЕС, OTP Bank взял на себя ряд обязательств по своим дальнейшим планам на российском рынке", – говорится в сообщении ведомства.
"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, выполняя свою часть соглашения, исключило банк из списка международных спонсоров войны. НАПК ожидает, что банк выполнит достигнутую договоренность без промедлений", - добавили в НАПК.
- 4 мая НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны через деятельность в РФ и фактическое признание "ЛДНР".
- 12 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.
- Позже стало известно, что Украина и Венгрия ведут переговоры по OTP Bank. 29 сентября НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank и 5 греческих компаний-перевозчиков в перечне международных спонсоров войны.
- В ответ МИД Венгрии заявил , что временное исключение Украиной венгерского OTP Bank из списка "международных спонсоров войны" в попытке разблокировать военную помощь ЕС существенно не меняет ситуацию.
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