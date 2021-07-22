Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Украина и Венгрия будут взаимно признавать документы об образовании

Украина и Венгрия будут взаимно признавать документы об образовании

22 июля, 2021 четверг
12:44
Мир

22 июля в Киеве главы МИДов Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто подписали межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях

Об этом рассказывает Европейская правда.

"Мы подписали два документа. Первый документ - соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Благодаря этому соглашению украинские граждане в Венгрии и венгерские граждане в Украине смогут пользоваться национальными образовательными и научными документами", - рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр поблагодарил коллег из МОН и их венгерских партнеров за то, что "это многострадальное соглашение все же было доведено до логического конца".

"Сегодня мы его подписали, чтобы упростить жизнь нашим гражданам", - отметил министр.

Глава украинской дипломатии отметил, что это соглашение является важным элементом в решении проблем в образовательной сфере, которые накопились с Венгрией за последние годы.

"Мы продолжаем двигаться к решению всех ключевых проблем с Венгрией в наших двусторонних отношениях", - заверил Дмитрий Кулеба.

Петер Сийярто со своей стороны подчеркнул, что подписание соглашения свидетельствует о том, что "нет неразрешимых проблем, нужно лишь много работать".

Кулеба добавил, что вторым подписанным документом является меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров.

Венгрия
Дмитрий Кулеба
Наука
Читайте также:
Богдан Грицай
20 июля, 2021 вторник
После конфликта с Усиком украинского борца Грицая забрали в армию
Володимир Цибулько
20 июля, 2021 вторник
Задача Монастырского: разделить МВД и без изменения законодательства дать Зеленскому право избирать руководителей органов, - Цыбулько
21 июля, 2021 среда
США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2"
Киев
+24
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.09
    Покупка 27.09
    Продажа 27.3
  • EUR
    Покупка 31.85
    Продажа 32.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
22 июля
15:51
Правительство выделило 106 млн грн на обновление авиации для спасателей
15:48
Наталья Диденко
В Украину идет жара, в Карпатах ожидаются локальные дожди, - синоптик Наталья Диденко
15:43
Александр Дубилет
Дело ПриватБанка: апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета
15:36
Индонезия
Индонезия установила новый суточный антирекорд смертности от коронавируса: более 14 тыс. случаев
15:33
covid
Антирекорд случаев COVID-19: в оккупированном Севастополе в течение суток заболели почти 150 человек
15:20
Кулеба Сийярто
В Будапеште установят крест погибшим за Украину, на Закарпатье разместят венгерское военное кладбище, - Кулеба после встречи с Сийярто
15:15
С ежегодным доходом в $ 150 млн: СБУ раскрыла схему по оформлению документов для моряков
С ежегодным доходом в $ 150 млн: СБУ раскрыла схему по оформлению документов для моряков
15:10
PR
В UFL открыли цветочные магазины в Харькове, Одессе и Львове
14:52
газ
Кремль прокомментировал возможность транзита газа через Украину после 2024 года
14:51
доллар
НБУ ожидает от МВФ $2,7 млрд в течение нескольких недель
14:50
TikTok
За условия конфиденциальности на английском языке: в Нидерландах оштрафовали TikTok на €750 тыс.
14:39
Михаил Подоляк
"Кому-то был нужен эталон политического цинизма": ОПУ об иске РФ против Украины в ЕСПЧ
14:22
В ближайшее время инфляция превысит уровень 10%, - НБУ
14:11
Китай выступил против аудита своих лабораторий экспертами ВОЗ в рамках расследования происхождения COVID-19
14:05
НБУ
НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых
14:01
COVID
Уровень госпитализации из-за коронавируса превышен в трех областях
13:55
Зеленский
Зеленский подписал закон об агростраховании
13:48
Ливень Мариуполь
Ливень накрыл Мариуполь: затоплены дороги, а жители остались без света
13:36
Минсоцполитики перенесло на август выплаты пенсионных надбавок для военных: сколько составит повышение
13:32
Министерство иностранных дел Украины
В украинском МИДе отрицают, что Вашингтон вел консультации по "Северному потоку-2" перед переговорами с Берлином
13:31
коронавирус
Штамм коронавируса "Дельта": усилят ли карантин в Киеве из-за новых случаев
13:13
В Киеве после реконструкции открыли Центральный автовокзал
13:10
Виталий Кличко
Теперь в Киеве сделать прививку двумя вакцинами от COVID-19 могут все желающие, - Кличко
13:10
Зеленский
"Вагнергейт": Шевченковский райсуд обязал ГБР открыть производство в отношении Зеленского
12:56
В Китае начали тестировать сервис беспилотных такси: пока все путешествия бесплатные
12:50
вагон
Отраслевые организации металлургов просят Зеленского отозвать повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки
12:28
Евгений Хасоев
Польша по российскому запросу задержала бурятского правозащитника
12:19
В Киеве судья на автомобиле сбила столб, врезалась в дерево и чуть не наехала на пешеходов
12:13
Зеленский
Зеленский подписал закон о закупках товаров для борьбы с COVID-19 без использования Prozorro
11:55
Нацрада
Нацсовет отказывается выполнять закон о языке, - сообщество "Язык объединяет"
11:55
Кипр
После заявлений Эрдогана Кипр поднимет вопрос оккупированного города в Совбезе ООН
11:51
дия
Минцифры объявило тендер на разработку англоязычной версии "Дии"
11:48
Pfizer вакцина
Две дозы Pfizer показали 88% эффективности от штамма "Дельта", - ученые
11:30
В Херсонской области разоблачена агентурная сеть ФСБ, которую организовал бывший сотрудник СБУ
11:20
Зеленский
Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов за нарушение въезда на оккупированные территории
11:18
ЕСПЧ
Россия подала иск против Украины в ЕСПЧ: обвиняет в обстрелах своей территории, сбивании "Боинга" и еще по 8 статьям
10:54
Зеленский подписал закон о привлечении Франции к обновлению парка локомотивов Укрзализныци
10:50
COVID-вакцина
На Полтавщине выключили свет в медучреждении, где находится вакцина Pfizer: для нее нужна сверхнизкая температура
10:45
Сборная Нидерландов после провала на Евро-2020 нашла нового тренера
10:37
коронавирус
В киевской Александровской больнице выявлено шесть случаев штамма "Дельта"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV