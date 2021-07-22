Украина и Венгрия будут взаимно признавать документы об образовании
22 июля в Киеве главы МИДов Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто подписали межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях
Об этом рассказывает Европейская правда.
"Мы подписали два документа. Первый документ - соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Благодаря этому соглашению украинские граждане в Венгрии и венгерские граждане в Украине смогут пользоваться национальными образовательными и научными документами", - рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр поблагодарил коллег из МОН и их венгерских партнеров за то, что "это многострадальное соглашение все же было доведено до логического конца".
"Сегодня мы его подписали, чтобы упростить жизнь нашим гражданам", - отметил министр.
Глава украинской дипломатии отметил, что это соглашение является важным элементом в решении проблем в образовательной сфере, которые накопились с Венгрией за последние годы.
"Мы продолжаем двигаться к решению всех ключевых проблем с Венгрией в наших двусторонних отношениях", - заверил Дмитрий Кулеба.
Петер Сийярто со своей стороны подчеркнул, что подписание соглашения свидетельствует о том, что "нет неразрешимых проблем, нужно лишь много работать".
Кулеба добавил, что вторым подписанным документом является меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров.
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