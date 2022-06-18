Украина и Великобритания подписали Меморандум об инфраструктурном восстановлении Украины
Британия и Украина подписали Меморандум об инфраструктурном восстановлении Украины во время Британско-украинского инфраструктурного саммита в Лондоне
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
Министр инфраструктуры рассказал представителям британского бизнеса о создании открытой электронной системы управления восстановлением, где каждый желающий сможет узнать конкретные убытки, закупки работ для восстановления и получить аудит об использовании средств.
Россия разрушила около 30% украинской инфраструктуры. В настоящее время установлена 41 временная переправа, а коммунальщики расчистили почти 1 000 километров дорог. Также постепенно восстанавливается железнодорожное сообщение.
В партнерстве с британским бизнесом власти создали рабочую группу, которая будет работать над восстановлением критической инфраструктуры Киева и области.
- 17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Британия будет продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку. По его словам, Великобритания будет ужесточать мировую дипломатическую коалицию в поддержку Украины и будет работать над усилением санкций против режима Владимира Путина.
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