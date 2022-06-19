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Украина и Великобритания могут продлить беспошлинную торговлю более чем на год

19 июня, 2022 воскресенье
14:14
Экономика

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Украиной и Великобританией об отмене всех ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле на год, но стороны сразу договорились о возможности продления этого соглашения на более длительный срок

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, Верховная Рада 301 голосом ратифицировала Соглашение между Украиной и Великобританией об отмене всех ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле. Такое решение является продлением договоренностей между странами весной.

"Пока такое решение будет действовать 12 месяцев, но стороны сразу договорились, что действие соглашения может быть продлено. Уверен, оно будет продлено!" – отметил он.

По словам Дениса Кудина, это один из шагов для полного открытия рынков G7 и ЕС для Украины, что будет способствовать восстановлению экономики страны.

  • Напомним, ЕС упразднил все пошлины для украинского экспорта.
  • Канада отменяет в год все пошлины на украинские товары.
  • Великобритания досрочно отменила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле.

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