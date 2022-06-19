Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, Верховная Рада 301 голосом ратифицировала Соглашение между Украиной и Великобританией об отмене всех ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле. Такое решение является продлением договоренностей между странами весной.

"Пока такое решение будет действовать 12 месяцев, но стороны сразу договорились, что действие соглашения может быть продлено. Уверен, оно будет продлено!" – отметил он.

По словам Дениса Кудина, это один из шагов для полного открытия рынков G7 и ЕС для Украины, что будет способствовать восстановлению экономики страны.