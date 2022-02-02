Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле 3 февраля, - министр
Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев 3 февраля
Об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш, сообщает Reuters .
"Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, когда президент Тайипа Эрдогана прибудет с визитом в Киев на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией", - сказал министр.
- Напомним, в декабре 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей готовности стать посредником в урегулировании российско-украинской войны в "любом формате".
- Эрдоган неоднократно приглашал Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".
- Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал визит президента Турции в Киев на этой неделе.
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