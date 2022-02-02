Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле 3 февраля, - министр

Об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш, сообщает Reuters .



"Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, когда президент Тайипа Эрдогана прибудет с визитом в Киев на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией", - сказал министр.

Напомним, в декабре 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей готовности стать посредником в урегулировании российско-украинской войны в "любом формате".

Эрдоган неоднократно приглашал Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал визит президента Турции в Киев на этой неделе.