Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли
В четверг, 3 февраля, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между странами было подписано соглашение о зоне свободной торговли
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соответствующее соглашение между правительствами Украины и Турции подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.
"Сегодня произошло историческое событие, к которому Украина двигалась почти 20 лет. Было подписано соглашение о свободной торговле с Турцией. За последние два года это уже третье соглашение. Два предыдущих были подписаны с Великобританией и Израилем", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр рассказал, что в будущем Украина подпишет еще девять таких соглашений. Он отметил, что для подписания этого документа означает замыкание Черноморского региона в одинаковых правилах с точки зрения свободной торговли. Также она дает значительные преимущества для украинского бизнеса.
"Для Украины это соглашение - это более 10 млрд торгового оборота между Украиной и Турцией уже в ближайшие 5 лет, это рост на 300 млн ежегодно нашей взаимной торговли, свыше $370 млн ежегодно экономия на уплате пошлины для украинского бизнеса, это свыше 10 тыс. товаров" , которые будут беспошлинно завозиться и продаваться на территорию Турции", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что некоторые договоренности могут быть корректированы первые два года после подписания соглашения. А перед ее согласованием все вопросы обсуждались с представителями разных сфер бизнеса.
По предварительным прогнозам, соглашение будет ежегодно давать +2,2% к ВВП Украины. Товарооборот вырастет на 38%.
Как сообщала ранее первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, товарооборот между странами сейчас составляет $7,3 млрд, из которых украинский экспорт $4,1 млрд, импорт - $3,2 млрд.
Новое соглашение предусматривает установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций. Кроме того, на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины. Также документ отменяет турецкие пошлины на промышленную продукцию.
По словам Свириденко, у Украины будут улучшены условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции благодаря условиям нового соглашения, а именно установлению 0% пошлины на поставку Турцией зерновых.
"В ходе встречи мы рассмотрели шаги, которые можно сделать, чтобы вывести до уровня $10 млрд наш торговый баланс, который в прошлом году продемонстрировал рост в 60% и достиг цифры $7,5 млрд. Искренне верю, что соглашение о свободной торговле было только что подписана, позволит нам быстро добиться этой цели", - сказал во время пресс-конференции Эрдоган.
Зеленский отметил, что подписание этого соглашения является историческим моментом и принесет обеим странам много преимуществ и возможностей.
"Ровно 30 лет назад Украина и Турция установили дипломатические отношения. Сегодня венцом трех десятилетий сотрудничества и дружбы стало очень знаковое событие - наши страны заключили соглашение о зоне свободной торговли - это исторический момент… Это новые возможности для бизнеса, новые рынки, новые достижения, новые доходы, новые рабочие места, инвестиции, рост ВВП наших государств и благосостояния наших народов", - сказал Зеленский.
- Напомним, что договор о зоне свободной торговли с Турцией Кабмин утвердил 2 февраля.
- 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.41
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное