Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Соответствующее соглашение между правительствами Украины и Турции подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.

"Сегодня произошло историческое событие, к которому Украина двигалась почти 20 лет. Было подписано соглашение о свободной торговле с Турцией. За последние два года это уже третье соглашение. Два предыдущих были подписаны с Великобританией и Израилем", - сказал Шмыгаль.



Премьер-министр рассказал, что в будущем Украина подпишет еще девять таких соглашений. Он отметил, что для подписания этого документа означает замыкание Черноморского региона в одинаковых правилах с точки зрения свободной торговли. Также она дает значительные преимущества для украинского бизнеса.



"Для Украины это соглашение - это более 10 млрд торгового оборота между Украиной и Турцией уже в ближайшие 5 лет, это рост на 300 млн ежегодно нашей взаимной торговли, свыше $370 млн ежегодно экономия на уплате пошлины для украинского бизнеса, это свыше 10 тыс. товаров" , которые будут беспошлинно завозиться и продаваться на территорию Турции", - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что некоторые договоренности могут быть корректированы первые два года после подписания соглашения. А перед ее согласованием все вопросы обсуждались с представителями разных сфер бизнеса.



По предварительным прогнозам, соглашение будет ежегодно давать +2,2% к ВВП Украины. Товарооборот вырастет на 38%.

Как сообщала ранее первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, товарооборот между странами сейчас составляет $7,3 млрд, из которых украинский экспорт $4,1 млрд, импорт - $3,2 млрд.



Новое соглашение предусматривает установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций. Кроме того, на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины. Также документ отменяет турецкие пошлины на промышленную продукцию.



По словам Свириденко, у Украины будут улучшены условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции благодаря условиям нового соглашения, а именно установлению 0% пошлины на поставку Турцией зерновых.



"В ходе встречи мы рассмотрели шаги, которые можно сделать, чтобы вывести до уровня $10 млрд наш торговый баланс, который в прошлом году продемонстрировал рост в 60% и достиг цифры $7,5 млрд. Искренне верю, что соглашение о свободной торговле было только что подписана, позволит нам быстро добиться этой цели", - сказал во время пресс-конференции Эрдоган.



Зеленский отметил, что подписание этого соглашения является историческим моментом и принесет обеим странам много преимуществ и возможностей.

"Ровно 30 лет назад Украина и Турция установили дипломатические отношения. Сегодня венцом трех десятилетий сотрудничества и дружбы стало очень знаковое событие - наши страны заключили соглашение о зоне свободной торговли - это исторический момент… Это новые возможности для бизнеса, новые рынки, новые достижения, новые доходы, новые рабочие места, инвестиции, рост ВВП наших государств и благосостояния наших народов", - сказал Зеленский.





