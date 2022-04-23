Украина и Турция обсудили морские поставки, поставки нефтепродуктов и оборудования для сельского хозяйства
Первая вице-премьер-министр - министер экономики Украины Юлия Свириденко обсудила с министром торговли Турции Мехметом Мушем возобновление морских поставок, поставки нефтепродуктов и сельскохозяйственного оборудования
Об этом заявили в Минэкономики .
"Первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко провела переговоры с турецким коллегой – министром торговли Турецкой Республики Мехметом Мушем по дальнейшему сотрудничеству Украины и Турции", – отметили в министерстве.
Министры обсудили возобновление морских поставок продукции из Украины в Турцию, налаживание альтернативных вариантов. Юлия Свириденко и Мехмет Муш говорили о поставках в Украину турецкого оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции.
"Украинским предприятиям необходимо технологическое оборудование под ключ и Турция может быть одним из важных поставщиков и предоставлять экспортное финансирование поставок оборудования для украинских заказчиков", - отметили в минэкономики.
Также министерство работает над восстановлением производственных цепей, по которым компании из Турции ввозили в Украину собственное сырье для переработки и последующего экспорта или продажи на внутренних украинских или турецких рынках.
В Минэкономики заявили, что продолжают помогать украинским импортерам переориентировать каналы поставок нефтепродуктов из РФ и Белоруссии. Турция рассмотрит возможность выделить дополнительные объемы для Украины.
"Турция продолжает поддерживать государственный суверенитет Украины и быть важным геополитическим и торговым партнером нашего государства", - отметили в министерстве экономики.
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