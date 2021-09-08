Украина и Таиланд обсудили взаимное признание COVID сертификатов

Об этом сообщил в Telegram председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"Вчера, как глава депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Королевством Таиланд, был приглашен на торжественный ужин по случаю прибытия тайской делегации в Киев. Также от украинской делегации присутствовали заместитель руководителя группы депутат Юрий Кисель, член группы Николай Стефанчук и представители МИДа", - заявил Радуцкий.

Он отметил, что во время встречи стороны обсудили вопросы взаимоотношений между странами и достигли следующих договоренностей: взаимное признание "сертификатов вакцинации", усиление сотрудничества в оборонном комплексе, согласовали вопросы закупки Таиландом украинского оружия и сотрудничества в направлении авиастроения.

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