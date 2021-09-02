Украина и США выступили против "Северного потока-2"
Украина и Соединенные Штаты рассматривают российский газопровод "Северный поток - 2" как угрозу для энергетической безопасности Европы
Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, которое опубликовал Офис президента.
США планируют продолжать применение мер и энергетической дипломатии.
"В том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности", - говорится в заявлении.
Его цель - сохранение транзитной роли Украины и безопасные поставки Украине в переходный период.
"Также недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников", - говорится в документе.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2".
- Российский "Газпром" заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.
- Германия назначила уполномоченного по транзиту газа Украине.
- Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что США и Германия все еще могут заблокировать запуск российского "Северного потока-2".
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