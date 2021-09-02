Украина и США выступили против "Северного потока-2"

Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, которое опубликовал Офис президента.



США планируют продолжать применение мер и энергетической дипломатии.



"В том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности", - говорится в заявлении.



Его цель - сохранение транзитной роли Украины и безопасные поставки Украине в переходный период.



"Также недопущение использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников", - говорится в документе.

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