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Украина и США работают над "планом Б" по экспорту украинского зерна, - USAID

25 июля, 2022 понедельник
15:19
Новости США и Украина

Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказала, что Соединенные Штаты работают с Украиной над "планом Б" по экспорту зерна после того, как Россия обстреляла порты Одессы

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на CNN.

"План Б" включает автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы экспорт мог быстрее двигаться", - отметила Пауэр.

Она также добавила, что план существует на случай непредсказуемых чрезвычайных ситуаций, поскольку "нельзя доверять всему, что говорит Владимир Путин".

Пауэр выразила надежду, что "зерновое соглашение" сохранится, несмотря на шаг России "немедленно отвлечься" от него, когда страна-оккупант разбомбила порт.

  • Напомним, 22 июля 2022 года Украина, Турция и генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор
  • А уже 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт. В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

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