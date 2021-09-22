Украина и США проведут саммит по кибербезопасности
Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО и Фонд гражданских исследований и развития США проведут саммит Национального кластера кибербезопасности 23 сентября
Об этом сообщает пресс-центр Совета национальной безопасности и обороны.
Участники мероприятия будут анализировать итоги первого полугодия деятельности Национального кластера кибербезопасности.
Также будут обсуждать укрепление возможностей киберзащиты, объектов критической инфраструктуры, сектора безопасности и обороны, государственных и научных учреждений Украины.
Среди участников саммита будут представители посольств США, Великобритании, Японии, Эстонии, НАТО, USAID, IFES.
Главные задачи кластера: повышение уровня стратегического потенциала национальной системы кибербезопасности, развитие профессионального киберсообщества и обеспечение безопасного киберпространства Украины.
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