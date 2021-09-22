Украина и США проведут саммит по кибербезопасности

Об этом сообщает пресс-центр Совета национальной безопасности и обороны.

Участники мероприятия будут анализировать итоги первого полугодия деятельности Национального кластера кибербезопасности.

Также будут обсуждать укрепление возможностей киберзащиты, объектов критической инфраструктуры, сектора безопасности и обороны, государственных и научных учреждений Украины.

Среди участников саммита будут представители посольств США, Великобритании, Японии, Эстонии, НАТО, USAID, IFES.



Главные задачи кластера: повышение уровня стратегического потенциала национальной системы кибербезопасности, развитие профессионального киберсообщества и обеспечение безопасного киберпространства Украины.