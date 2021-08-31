Украина и США подписали меморандум по строительству энергоблока Хмельницкой АЭС

Об этом сообщается вTwitter президента.

"Поздравляю подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до 30 млрд долларов", - сообщил Зеленский.

29 августа в Белом доме заявили, что встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября .

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