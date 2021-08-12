Украина и США подписали меморандум о совместной борьбе с транснациональным наркотрафиком
Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и атташе по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков при Посольстве США в Украине Трэвис Брукс подписали Меморандум о взаимопонимании
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
"Это подтверждает нашу работу и партнерство в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. И особенно приятно, что это произошло в Киеве с непосредственными участниками от Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США", - сказала временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Кристина Квин.
Председатель ГПСУ поблагодарил за доверие и отметил, что США остаются надежным стратегическим партнером.
"Подписание этого меморандума - это очередной шаг в укреплении безопасности. Способности наших оперативных подразделений по противодействию трансграничной преступности значительно усилятся. Отныне мы будем иметь возможность более тесно обмениваться и анализировать всю необходимую информацию, совместно изучать методы сокрытия наркотических средств, разоблачать организованные преступные группы, которые подозреваются в причастности к их незаконному обороту ", - сказал Дейнеко.
Он заверил, что меры по противодействию обороту наркотических средств, наряду с выявлением оружия и взрывчатых веществ, в Государственной пограничной службе остаются приоритетными.
"Каждое успешное завершение расследования или операции происходят благодаря тому, что мы лишили преступную группировку источников получения незаконных доходов и, в некоторых случаях свободы", - отметил Брукс.
Кроме обмена информацией, в том числе о путях отмывания средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, украинские и американские правоохранители договорились участвовать в двусторонней правоохранительной деятельности, в частности совместных операций, и вместе разоблачать коррумпированных лиц, причастных к наркотрафику.
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