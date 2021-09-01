Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере
Заключен меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны США о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической осведомленности
Об этом сообщает пресс служба Минобороны Украины.
"Документ определяет взаимную заинтересованность сторон и желание расширения сотрудничества в использовании космического пространства", - говорится в сообщении.
Меморандумом создаются основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена информацией.
"Реализация меморандума позволит получить системную информацию о состоянии общей околоземной космической обстановки. Также, текущее состояние космической деятельности стран мира по численности их космических объектов и количеству космических запусков", - написала пресс служба.
По данным Минобороны, Украина получит данные о составе орбитальных группировок действующих космических аппаратов, сможет оценить их общие функциональные возможности, определить космические объекты для наблюдения отечественными средствами.
"Указанное позволит идентифицировать действующие космические аппараты во всех доступных открытых ресурсах и моделировать их орбитальный полет, исследовать их функциональные возможности, формировать отечественный главный и частичные каталоги космических объектов, совершенствовать их количественные и качественные характеристики", - добавили в министерстве.
Документ создаст условия для получения информации в сфере космической ситуационной осведомленности для органов государственного и военного управления, военного командования, других составляющих сектора безопасности и обороны Украины, учреждений и организаций Государственного космического агентства Украины, научных и других работников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.55Продажа 31.94
- Актуальное
- Важное