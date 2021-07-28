Украина и США планируют заключить соглашение по вооружению

Об этом сообщает Управление прессы и информации Минобороны .

Кабинет министров одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки".

Полномочия на подписание соглашения даны министру обороны Андрею Тарану.

Подписание данного соглашения даст украинской стороне возможность проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения и военной техники; получения информации о передовых оборонных технологиях; проведения испытаний и тестирования военной техники с привлечением оборудования и технологий, отсутствующих в Украине; привлечения иностранного финансирования для выполнения исследовательских работ.

Реализация договоренностей будет происходить по проектным контрактам в рамках указанного соглашения, которые будут заключаться между Министерством обороны Украины и Департаментом обороны США.

Подписание соглашения планируется во время визита президента Владимира Зеленского в США.