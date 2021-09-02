Украина и США планируют принять Хартию стратегического партнерства

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Уже этой осенью я и государственный секретарь Блинкен проведем заседание обновленной комиссии по стратегическому партнерству, и самое важное, примем новую Хартию стратегического партнерства между Украиной и США", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что на заседании комиссии будет рассмотрен план трансформации Украины.

Он отметил, что заявление Украины и США по результатам визита президента Владимира Зеленского является беспрецедентным документом.



"Я им очень доволен. Он (документ - ред), если честно, превзошел мои ожидания. Я благодарен американским партнерам за то, что они услышали Украину по большинству вопросов, и у нас есть очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень", - добавил Кулеба.

США предоставят Украине "Джавелин" и прочее летальное и нелетальное оборудование.

США должны выделить Украине $ 463 млн долларов в 2021 году на осуществление реформ.