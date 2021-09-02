Украина и США планируют принять Хартию стратегического партнерства
Украина и США намерены утвердить новую Хартию стратегического партнерства и рассмотреть план трансформации Украины на заседании комиссии по стратегическому партнерству осенью
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.
"Уже этой осенью я и государственный секретарь Блинкен проведем заседание обновленной комиссии по стратегическому партнерству, и самое важное, примем новую Хартию стратегического партнерства между Украиной и США", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что на заседании комиссии будет рассмотрен план трансформации Украины.
Он отметил, что заявление Украины и США по результатам визита президента Владимира Зеленского является беспрецедентным документом.
"Я им очень доволен. Он (документ - ред), если честно, превзошел мои ожидания. Я благодарен американским партнерам за то, что они услышали Украину по большинству вопросов, и у нас есть очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень", - добавил Кулеба.
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